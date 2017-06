Van Gerwen schrijft Austrian Open op zijn naam

Premier League Darts in 2018 ook naar Berlijn

19 mei De darters die meedoen aan de Premier League gaan volgend jaar ook naar Berlijn. PDC-voorzitter Barry Hearn maakte vanavond na de door Michael van Gerwen gewonnen eindstrijd in Londen bekend dat de Duitse hoofdstad in 2018 ook een halte is van de lucratieve topcompetitie.