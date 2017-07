Vliegende start Van Gerwen op World Matchplay

Van de Pas verliest na thriller en drie matchdarts in Blackpool

23 juli Benito van de Pas is er niet in geslaagd de tweede ronde te halen van de World Matchplay Darts in Blackpool. De 24-jarige Brabander verloor na een spannende strijd met 11-9 van de sterke Noord-Ier Daryl Gurney. Van de Pas miste drie matchdarts om te partij te beslissen.