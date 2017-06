7600 Boxmeerse stemmen verloren gegaan bij Tweede Kamerverkiezingen door fout in Den Bosch

DEN BOSCH - Door een fout op het hoofdstembureau van Den Bosch zijn bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen 7600 stemmen uit Boxmeer niet meegeteld in de uiteindelijke uitslag. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Rombouts aan de gemeenteraad van Den Bosch.

Alle gemeenten van Nederland worden ingedeeld in kieskringen met een eigen hoofdstembureau. Den Bosch is het hoofdstembureau van kieskring 18, waar Boxmeer deel van uitmaakt. Boxmeer heeft de uitslag van de verkiezingen doorgegeven aan het hoofdstembureau, maar hier is een fout gemaakt; alleen de stemmen op de VVD, PvdA, PVV en SP werden ingevoerd in het hulpprogramma Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Daardoor gingen 7600 stemmen verloren.

Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken kan de fout 'helaas niet meer worden hersteld' omdat de uitslag van de verkiezingen al onherroepelijk is verklaard. Het ontbreken van de stemmen zou volgens de Kiesraad geen invloed hebben gehad op de uitslag van de verkiezingen.

De gemeente Boxmeer noemt het in een reactie aan het ANP vervelend en pijnlijk dat er zoveel stemmen verloren zijn gegaan. De gemeente is opgelucht dat de fout geen gevolgen heeft gehad voor de uitslag. Voor burgemeester Karel van Soest is het een extra argument om te pleiten voor herinvoering van de stemcomputer, liet hij via een woordvoerster weten.