Acht jaar cel voor Sandra N. na doodsteken echtgenoot aan Wilgenstraat in Den Bosch

Bijna 4000 bezoekers voor HBO Intro Festival

31 augustus DEN BOSCH - Een silent disco, met waterpistolen schieten, zoveel mogelijk ballen in de basket gooien of uit je dak gaan op muziek van en door allerlei deejays. Het kon donderdagavond allemaal tijdens de negende editie van het HBO Intro Festival op het Residentieplein in Den Bosch. Er kwamen volgens de organisatie tussen de 3500 en 4000 studenten van vooral Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen en de HAS op het evenement af.