Analisten hoopvol over Heijmans

Preij-mark of Prie-mark? Over merknamen en hun uitspraak

13:39 TILBURG/DEN BOSCH - Zeg je Preij-mark of Prie-mark? En is het Lie-del of Li-ddel? Over de uitspraak van merknamen zoals deze kunnen de meningen flink uiteen lopen. Hoog tijd om voor eens en voor altijd duidelijkheid te scheppen.