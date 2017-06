Bisdom Den Bosch betreurt negatieve beeldvorming rondom giften aan priester

Het bisdom Den Bosch zit omhoog met de kwestie. Het betreurt de berichtgeving over de particuliere giften en schenkingen die een nu 37-jarige priester heeft ontvangen van een 89-jarige vrouw uit Boxtel. De zaak rondom de giften van de 89-jarige diepgelovige en volkomen wilsbekwame vrouw kwam via haar neef Emile terecht bij De Volkskrant.

Volgens een woordvoerder van het bisdom is er juridisch niets aan te merken aan de giften die in vier jaar tijd uiteindelijk zijn opgelopen tot dat bedrag. ,,Waar het bisdom zich zorgen over maakt is de negatieve beeldvorming. Ten onrechte ontstaat al heel gauw het beeld dat de priester te kwader trouw heeft gehandeld. Daar is geen sprake van."

Officiële waarschuwing

Tussen de vrouw en de priester bestaat, aldus de bisdom-woordvoerder, al jarenlang geen ‘kerkelijke of pastorale relatie’ meer. Zij hebben in de loop der jaren wel contact gehouden. Nu is hij geestelijk verzorger in twee katholieke verzorgingshuizen in Vught. Daar was gisteren, desgevraagd, geen commentaar te verkrijgen.