Bossche pleegouders zorgden voor dertig afstandsbaby's

Anne (67) kent alle namen nog. Van de baby’s waarvoor de ouders niet konden of wilden zorgen. Met sommigen hebben zij en Paul (70) nog steeds contact, ouders zowel als kinderen. Ze hebben tenslotte samen een emotionele tijd beleefd. ,,Er is veel onwetendheid. Och zo’n lief baby’tje, hoe kun je dat in de steek laten? Maar het is een zware beslissing voor de ouders”, weten Anne en haar man Paul. ,,Een kind afstaan, doe je niet zo maar. Bij de bakker of slager hoorden we wel eens: heb je nou al weer een baby? Ik snap die ouders niet. Maar zij kennen de omstandigheden niet. Hoe kun je dan oordelen”, zegt Anne.

De baby’s zijn meestal nog maar enkele dagen oud als ze bij ons komen”, zegt Anne. Zo’n dertig baby’s hebben ze verzorgd. Paul: ,,Ik ben een echte pamperdeskundige geworden”. Anne: ,,Ik heb wel bewondering voor moeders die afstand doen. Dat hebben wij moeten leren. In het begin voelde dat anders. Afstand doen is toch altijd min of meer gedwongen, als er bijvoorbeeld sprake is van verkrachting of de moeder nog maar veertien of vijftien is. Soms willen moeders hun baby zelf aan je geven. Zó bezorgd zijn ze om hun kind.”