Bossche theatertruc: gegoochel met potjes en cijfers

De weg naar een nieuwe burgemeester in Den Bosch

14:17 DEN BOSCH - Het staat er werkelijk prachtig in, in de Staatscourant: belangstellenden worden uitgenodigd te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente ’s-Hertogenbosch (circa 151.600 inwoners), vacant per 1 oktober 2017. En in de tweede zin dan ook direct maar de bezoldiging van 10.520,48 euro per maand. Kortom, het spel is op de wagen.