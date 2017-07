'Geen mes meer op keel chauffeur', contant betalen in Brabantse bussen verdwijnt per 1 december

DEN BOSCH – Reizigers in alle reguliere Brabantse bussen kunnen vanaf 1 december niet meer met contant geld een kaartje in de bus kopen. Vanaf 1 oktober wordt het in alle bussen mogelijk om met een OV, met pin, contactloos of met creditcard te betalen. Dat laatste kan al enkele maanden in Tilburg en in Oss.

Aanleiding voor het volledig uitbannen van contant geld in Brabant zijn de overvallen die in het voorjaar van 2016 plaatsvonden in enkele bussen, waaronder in Tilburg en Den Bosch.

,,Dat is natuurlijk onacceptabel en de vervoerders hebben daarna met onze hulp meteen actie ondernomen", zegt gedeputeerde Christophe van der Maat.

Ervaring opgedaan

In het afgelopen jaar is met een pilot in Tilburg, Breda en Den Bosch al ervaring opgedaan met het pinnen in de bus. In de avonduren was er al geen contant geld meer in de bus aanwezig.

,,Met die pilots is getest of de techniek voldoende betrouwbaar is en hebben we kunnen bekijken of de reizigers eraan kunnen wennen", zegt Van der Maat. Volgens haar waren de ervaringen bij de pilots uitstekend.

Prima oplossing

,,Het pinnen kost niet meer tijd dan contant afrekenen en zowel de reizigers als de chauffeurs ervaren het als een prima oplossing", constateert ze.

Daarom is er in Brabant ervoor gekozen om versneld alle cash van de bussen te halen. Provinciewoordvoerder Catelijne Thomassen: ,,Kwaadwillenden hebben nu geen reden meer om het mes op de keel van een chauffeur te zetten."

Eerste provincie

Met het verdwijnen van al het contant geld op de bussen, hopen de provincie en de vervoerders Arriva en Hermes de sociale veiligheid in het openbaar vervoer verder te verbeteren.

Tegelijkertijd willen ze het reisgemak van de reizigers verhogen. Brabant is de eerste provincie waar deze stap wordt genomen.

Verhoogde tarieven

Het provinciebestuur heeft besloten om de OV-reistarieven vanaf 1 januari 2018 tijdelijk te verhogen, om de kosten te dekken om alle 822 Brabantse bussen van betaalapparatuur te kunnen voorzien.