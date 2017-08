Fans centraal tijdens laagdrempelige open dag FC Den Bosch

DEN BOSCH - Supporters stonden zaterdagmiddag centraal tijdens de jaarlijks open dag van FC Den Bosch in en rond stadion stadion De Vliert, die ongeveer vijftienhonderd bezoekers trok.

Vanaf 'het begin van de open dag gingen Bossche fans massaal met hun idolen op de foto, scoorden een handtekening of maakten een ongedwongen praatje met ze op het voorplein van het stadion. Het plein had door de eet- en drinkkraampjes en kledingverkoop de uitstraling en sfeer van een knusse braderie op een camping in de zomer.

Laagdrempelig

,,Heel gezellig en laagdrempelig deze dag met de supporters", liet de nieuwe vleugelspits Sven Blummel lachend weten, nadat hij met zichtbaar veel plezier zijn zoveelste handtekening had uitgedeeld. De Schijndelaar is door zijn goede spel en vijf doelpunten in de voorbereiding nop het seizoen nu al en heuse publiekslieveling bij de Bossche fans.

Tijdens de open dag speelden in het stadion oud-spelers van FC Den Bosch een vermakelijke wedstrijd tegen een team van de supportersclub. De oude glorie won met 4-2. Voormalig spits Lowie van Schijndel, die een hattrick scoorde en gelegenheidsvoetballer Jan van Grinsven waren de doelpuntenmakers voor de 'oudjes.'. ,,Mooi om de mannen, die ons zoveel plezier hebben bezorgd in het verleden, weer eens te zien voetballen na al die jaren", liet een supporter van middelbare leeftijd met respect in zijn stem na de wedstrijd weten.

Verbeek

Tijdens de presentatie van de nieuwe spelersgroep van FC Den Bosch, door de speakers Hans van den Heuvel en Edwin Smolders, werd het hardst geklapt door de fans voor de van NAC teruggekeerde Danny Verbeek. Ras-Bosschenaar Verbeek beloonde die waardering daarna met een goal en sterk spel in het met 3-0 gewonnen duel met derde divisionist OJC Rosmalen.