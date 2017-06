Festival Boulevard toch in Theater aan de Parade

De Boulevard toont de komende editie 125 verschillende producties op ruim twintig verschillende locaties. Daarvan zijn er 31 Nederlandse premières. De openingsvoorstelling in Theater aan de Parade is Imitation of Life van Kornél Mundruczó / Proton Theatre. De in Hongarije ontwikkelde theatervoorstelling over een Roma-familie in Budapest ging vorig jaar in première en is voor het eerst in Nederland te zien. De andere voorstellingen in het Theater a/d Parade zijn Kalukuta Republic een dansvoorstelling met acht dansers over het leven van de Nigeriaanse muzikant en activist Fela Kuti van Serge Aimé Coulibaly en Black Clouds over de donkere kanten van het internet van Fabrice Murgia en Cie Artara..