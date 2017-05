Feyenoord-verdediger Rick Karsdorp verrast BLC-jeugd met bezoek

UPDATE KNVB doet onderzoek naar incident RKJVV; trainer noemt verhaal 'opgeblazen'

15:34 HAARSTEEG - De scheidsrechter die een kampioenswedstrijd floot tussen Oirschot Vooruit en RKJVV uit Den Bosch, zou zaterdagmiddag geslagen zijn op het voetbalveld. Volgens trainer Fouat Zengin is het verhaal opgeblazen. ,,Ik moet helaas bekennen dat de scheidsrechter in zijn rug is geduwd door een speler, maar hij is zeker niet geslagen." De KNVB gaat het voorval grondig onderzoeken.