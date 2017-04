Het wordt zijn eerste paasmis als bisschop in het Bourgondische Brabant. De Sint-Jan zal vol zitten, verwacht en hoopt hij. ,,Ik besluit mijn preek met een zin uit een lied van Guus Meeuwis (origineel van André Hazes, red.). Hij is Brabander en heel populair hier. 'Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug.' Een prachtige zin. Dat is Pasen.''

Hongersnood in Afrika, een burgeroorlog in Syrië, de Middellandse Zee is een massagraf, oorlogsdreiging in Korea, aanslagen in de steden. De wereld brandt. Waar is de hoop?

,,Dat is zo, maar vergeet niet dat het kwade schreeuwt en het goede fluistert. We krijgen door de nieuwsvoorziening een scheefgetrokken beeld van de werkelijkheid. Ik gebruik graag de beeldspraak van paus Franciscus: 'Eén vallende boom maakt meer lawaai dan een heel bos dat groeit.' Wij letten allemaal op die ene vallende boom, de bomen die in alle stilte groeien krijgen geen aandacht.''

,,Wie het nieuws volgt, denkt: De wereld is één grote puinhoop. Dat klopt dus niet hè. Heel veel dingen gaan in onze wereld historisch gezien steeds beter. Welvaart, ouder worden, ziektebestrijding, noem maar op. Ik zeg dat niet om het wereldleed te bagatelliseren, maar om het in een breder perspectief te plaatsen.''

Volledig scherm Bisschop Gerard de Korte ontstak het paasvuur. © Chris Korsten

U noemt het wereldnieuws niet in uw paasboodschap?

,,Vanzelfsprekend komt het lijden van de wereld ter sprake. Maar ik breng de paasboodschap vooral terug naar de mensen in de kerk. Velen verkeren in een situatie van verdriet, eenzaamheid. Mensen die iemand hebben verloren, mensen die zijn gescheiden, chronisch ziek zijn of werkloos. Dat noem ik óók, omdat het dan dichterbij komt dan alleen het grote lijden van de wereld.''

,,Ik ga wat zeggen over de aanslagen op de koptische kerken in het Midden-Oosten. Maar de nieuwsfeiten die u noemt, vind ik niet zo interessant. Die gebeurtenissen leveren heel veel verdriet, maar in mijn preek praat ik voor de mensen in Den Bosch en omgeving. Ik hoop dat zij bemoedigd worden en vertrouwen houden en dat zij ondanks alle duisternis die er in hun leven is, het licht blijven zien. Dat heeft alles te maken met de opstanding.''

,,De dood heeft niet het laatste woord, dat is de kern van het christelijk Pasen. Pasen is bemoediging, uitzicht en hoop. Zo moet je ook kijken naar de grote wereldproblemen. Alles wat dor en duister lijkt, heeft vanuit een christelijk perspectief niet het laatste woord. Als mensen midden in de ellende zitten, dan kunnen dat grote woorden lijken. En voor sommige mensen te grote woorden, maar uiteindelijk bemoedigt het je om verder te kunnen. Zo kunnen we in het reine komen met verlies.''

Willen mensen die boodschap van hoop nog horen?

,,Er hebben drie miljoen mensen naar The Passion in Leeuwarden gekeken. Drie miljoen en als je Uitzending Gemist erbij optelt nog veel meer! Die krijg ik nooit allemaal in de kerk. Heel laagdrempelig wordt zo het christelijk geloof vertaald voor heel veel mensen. Wat ons verbindt is veel groter dan wat ons scheidt. Dat hebben christenen geleerd en dat zouden we ook moeten leren met andere religies over heel de wereld.''

,,Ondanks alle politieke en religieuze verschillen zijn we allemaal mensen, van wie ik als gelovige zeg, naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Als we dat in de gaten houden, komt het goed. We moeten het met elkaar zien te rooien. We hebben maar één aarde. Paus Franciscus heeft het ook gezegd: We hebben allemaal onze eigen spirituele bronnen en laten we die inzetten om samen die ene aarde die ons draagt en voedt te beschermen.''

Vieren we het paasfeest dan wel goed?

,,Voor veel mensen is Pasen de paashaas, eieren en lekker eten. Dat is allemaal prima, maar het heeft niet zo veel te maken met de christelijke inhoud van het feest, dat gaat over naastenliefde, verzoening en dat de dood niet het laatste woord heeft. Ik zeg: doe het beide. Ik vind het ook gezellig om met Pasen wat uitgebreider te eten. Daar hoeft niemand verontwaardigd over te doen. Ik merk na afloop van de mis, als ik bij de uitgang van de kathedraal sta, dat bij veel mensen de ziel weer is gevoed.''