Gemeente trakteert: 3.500 keer gratis naar attractie op Bossche kermis

New Heroes trekt Amerikaan Marshall aan

12:08 De Bossche basketbalploeg New Heroes heeft zich versterkt met de Amerikaanse guard Anthony Marshall. De selectie voor komend seizoen is daardoor compleet. De 26-jarige Amerikaan speelde eerder in onder meer Oekraïne en België. Marshall was vorig jaar uitgeschakeld door een zware knieblessure en hoopt zijn carrière nieuw leven in te blazen in Den Bosch.