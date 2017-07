Hamming bedankte voor Den Bosch; Mikkers was tweede keus

Straatbeeld: Sol­li­ci­ta­tie­brief is uit, de lift is in

11 juli Di 11 jul. De sollicitatiebrief is uit, en dus hup! de lift in. Warenhuis Hudson's Bay zette dinsdagmiddag een heuse liftje op de Markt om werknemers te zoeken voor het nieuwe filiaal op de Markt. De elevator pitch, in de praktijk.