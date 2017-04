Leerlingen Pierson College zamelen geld in voor Liberia

Zoete Lieve Vrouw in de Sint-Jan moet gerestaureerd

13 april DEN BOSCH - Het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch in de Sint-Jan is een bron van voortdurende zorg. Dat vertelt Monique van Dongen-Kok, proost van de Broederschap Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch enkele weken voor het begin van de meimaand. Het beeld krijgt dan een speciale plaats voor in de kathedraal.