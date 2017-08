Medewerkers gevangenis en gedetineerden gehoord in moordzaak Yvon Pfaff

KAARTJE Meeste fiet­sen­dief­stal­len in Tilburg en Oss, minder in Den Bosch en Boxtel

18:28 DEN BOSCH - In onze regio worden de meeste fietsen gestolen in Tilburg en Oss. In die gemeenten is het aantal aangiftes van fietsendiefstal het afgelopen jaar licht gestegen. In Boxtel, Den Bosch en Uden, waar vorig jaar nog behoorlijk veel fietsen werden gestolen, zijn in de eerste helft van 2017 een stuk minder aangiftes genoteerd.