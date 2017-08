Meeste Bossche cafés gaan voorbij aan Oranje leeuwinnen; behalve De Carrousel

DEN BOSCH Als de Oranje-mannen voetballen in een belangrijk toernooi dan haakt de horeca daar direct op in. Oranje vlaggen. Toeters en bellen en vooral grote schermen waarop je de wedstrijden live kunt zien. Waarom brullen de Bossche kroegbazen mee met de leeuwen en is het stil rond de leeuwinnen?

,De gasten die bij mij komen, weten dat we geen voetbalcafé hebben. Het maakt niet uit of de mannen of de vrouwen voetballen'', zegt Bernard Kuenen, eigenaar van het op de Parade gevestigde grand café Silva Ducis.

Kuenen kan zich als voorzitter van de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland goed voorstellen dat de meeste collega's niet inhaken op het EK-voetbal voor vrouwen. ,,Veel mensen zijn met vakantie, dus daarom leeft het minder.''

Peter van den Groenendaal, mede-eigenaar van stadsherberg 't Pumpke, denkt dat ook. ,,Veel mensen kijken thuis. Maar sommigen kijken waarschijnlijk uit verveling. Ik heb een groot scherm in het café en dat wil ik best aanzetten als mensen het vragen. Maar we geven er geen ruchtbaarheid aan.''

Oranje borrel

Jan van Son, eigenaar van feestcafé De Carrousel (Karrenstraat), geeft juist wel veel ruchtbaarheid aan het toernooi. Bij de ingang hangt een groot spandoek waarop is te zien dat in de zaak alle wedstrijden van oranje live zijn te zien. Elke Nederlands doelpunt is goed voor een oranje borrel. ,,En we hebben de prijs van een pilsje tijdens de wedstrijd met een euro verlaagd naar 1,50'', zegt Van Son.