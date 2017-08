'Misverstand': OM ziet toch af van beroep woonwagenbewoners Den Bosch

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie ziet uiteindelijk toch af van het onlangs ingestelde hoger beroep tegen vonnissen van de rechtbank waarbij drie inwoners van het woonwagencentrum aan de Bossche Deutersestraat werden vrijgesproken. De drie werden aangehouden na een massale inval van de politie in 2013.

Volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie is sprake van een misverstand. ,,Het hoger beroep is ingesteld door een medewerker van het OM. Dat gebeurde toen de officier van justitie met vakantie was.

De medewerker wilde voorkomen dat de termijn zou verstrijken om in hoger beroep te gaan. Maar bij terugkeer van de officier bleek dat de officier nooit van plan was om in hoger beroep te gaan.''

Witwassen

Het hoger beroep werd ingesteld tegen een bewoonster (47) van het woonwagencentrum die onder meer terecht stond voor witwassen van een bedrag van ruim 39.000 euro. De officier van justitie eiste een taakstraf van 160 uur. De rechtbank sprak haar vrij.

Tegen een 26-jarige bewoonster van het woonwagencentrum werd een taakstraf van 30 uur geëist voor witwassen van ruim 3.500 euro waarmee zij een reis naar Dubai betaalde. Maar de rechtbank achtte dat niet bewezen.

Een medebewoner (26) van het woonwagencentrum hoorde voor dezelfde beschuldiging dezelfde straf tegen zich eisen. Hij werd uiteindelijk ook vrijgesproken.

Advocaat

Yannick Quint, advocaat van het drietal, zei onlangs in het Brabants Dagblad dat het drietal boos en teleurgesteld was toen bekend werd dat het OM in hoger beroep ging. ,,Wat mij betreft had het Openbaar Ministerie gewoon haar verlies moeten pakken'', aldus Quint onlangs.

Donderdag zei hij dat de intrekking terecht is. ,,Cliënten kunnen alles eindelijk afsluiten.''

