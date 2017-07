Modeketen Witteveen failliet, 400 werknemers op straat

Politie Den Bosch hoopt snel nieuwe bodycams te krijgen voor landelijk experiment

25 juli DEN BOSCH - De leiding van de politie-eenheid Oost-Brabant hoopt vanaf september met zo'n dertig mini-camera's (bodycams) mee te doen met een landelijk experiment. Oost-Brabant behoort tot 32 'proeftuinen' om onder meer te ervaren of het zinnig en haalbaar is om agenten te voorzien van een camera. De politie in Den Bosch beschikt tijdens de proef over een tiental camera's die beeld en geluid opnemen.