Mogelijk koper supportershome bij stadion De Vliert

Haven aan de Koornwaard wordt steeds wat mooier: 'Je kunt vanaf hier overal naartoe'

30 juli EMPEL - Havenmeester Piet van den Bergh (69) kijkt verbaasd, na de vraag of alles al klaar is. Nee dus. Nog lang niet. Sinds een half jaar is watersportvereniging Neptunus eigenaar van de haven in de Koornwaard (Empel). Daar maakte het in de zomers al gebruik van, maar nu is de winterhaven aan de Oude Engelenseweg verkocht en is de vereniging definitief verhuisd.