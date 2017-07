NFI onderzoekt keien na ernstig ongeluk in Schijndel

Een washandje met 70 briefjes van 50 euro: ook dat vond de politie bij inval in kampje Den Bosch

17:03 DEN BOSCH - Justitie is tevreden over de strafrechtelijke afloop van de grote inval in het woonwagenkampje aan de Deutersestraat in Den Bosch. De rechtbank sprak dinsdag de laatste vonnissen uit in de strafzaken die voortvloeiden uit de politie-actie van 31 oktober 2013.