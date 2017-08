Op Bossche kermis zijn de rijen (voorlopig) weg: gemeente wil meer variatie

Volgens hem is de spoeling dun als het gaat om attracties. ,,Er is in het hele land vergrijzing in de branche en er komen nauwelijks nieuwe attracties. Het is steeds moeilijker om de door ons gewenste exploitanten naar Den Bosch te krijgen. Sommige exploitanten staan bijvoorbeeld liever in Oss waar nu ook kermis is. De kermis later of eerder houden schiet niet op. Want sommige gemeenten sluiten contracten af voor meerdere jaren. Wij overwegen dat ook. Je legt dan niet alleen grote attracties vast, maar ook kleinere waarvan er weinig zijn zoals bootjes waarin kinderen kunnen varen.''