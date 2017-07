Politie Den Bosch hoopt snel nieuwe bodycams te krijgen voor landelijk experiment

Bejaarde man (78) bedankt agent in brief na te zijn verdwaald in Den Bosch: 'Mijn beste vriend'

14:46 DEN BOSCH – Bij de politie Den Bosch is deze week een ontroerende brief binnengekomen van een oudere man die donderdagavond enige tijd verdwaald rondliep in de stad. De 78-jarige man uit Houten kon niet meer thuiskomen omdat zijn auto nergens te bekennen was. Een politieagent liet zich van zijn beste kant zien en schoot te hulp.