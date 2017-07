Politie Oost-Brabant behandelt de meeste gemelde misdrijven niet

Wéér ophef over LED-reclamemast Van der Valk Vught

15:45 VUGHT - Er is wéér discussie over de LED-lichtreclamemast van Van der Valk Hotel 's-Hertogenbosch-Vught. Zelfs bewoners van de Zuidwal in Den Bosch zeggen er last van te hebben. Volgens de bewoners is de lichtintensiteit van het scherm toegenomen en flitst het hinderlijk. Volgens general manager Peter Raaijmakers van Van der Valk is er helemaal niets veranderd.