Radwanska naar Ricoh Open

Samenloop voor Hoop voor al die mensen die Berlicum zo mist: 'We willen mensen verbinden'

11:25 BERLICUM - De Samenloop voor Hoop brengt dit weekend in Berlicum 660 lopers op de been. Doel: zoveel mogelijk geld inzamelen om te zorgen dat kanker in de toekomst minder levens zal verwoesten. ,,Maar we willen vooral saamhorigheid brengen, mensen verbinden”, zegt voorzitster Erna Frunt.