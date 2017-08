Rechtbank buigt zich maandag inhoudelijk over fatale steekpartij Bossche Wilgenstraat

De zaak is meerdere keren behandeld zonder dat de vrouw erbij was. Advocaat Paul Saris liet onlangs tijdens een van de rechtszittingen in het midden waarom de verdachte verstek liet gaan. Tijdens eerdere zittingen was zij nog niet hersteld van enkele steekwonden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft zij zichzelf verwond nadat zij haar echtgenoot in hun woning had doodgestoken.