Van Lanschot neemt activiteit USB Nederland over

Politie wil meer weten over 'verscholen' gestalde fiets van Savannah Dekker (14)

6 juni DEN BOSCH - Het is onduidelijk wie de fiets heeft gestald waarop Savannah Dekker (14) op donderdag 1 juni haar ouderlijk huis in Bunschoten verliet voordat haar levenloze lichaam op zondagochtend 4 juni werd aangetroffen. De fiets werd gevonden in Hoogland op een plaats die zo'n 20 minuten fietsen vanaf haar huis is verwijderd.