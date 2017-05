Vicki Brownhuis in Den Bosch bestaat kwart eeuw

Op 13 mei 1992 opende het Vicki Brownhuis z'n deuren op het Hinthamereinde. Het was in z'n soort het eerste inloophuis van Nederland. Vorig jaar maart verhuisde de organisatie die is aangesloten bij de landelijke koepel IPSO naar de Aartshertogenlaan, pal achter het kantoorpand van BrabantWonen. ,,Dat was in meerdere opzichten een flinke sprong voorwaarts. Ons pand biedt verschillende mogelijkheden. Om te beginnen gaan we uit van het principe 'alles kan, niets hoeft'. Wie daaraan behoefte heeft, kan bij ons de nodige rust vinden. Op informele wijze met begeleiders of lotgenoten een kopje koffie drinken, is bijvoorbeeld een optie", licht directeur Jacqueline Crooijmans toe.