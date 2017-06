VIDEO: Luuk Broos uit Vinkel probeert in Madrid ruim 50.000 glazen te stapelen

Vanaf zondag zijn de glazenstapelaars al in touw. Maar de vraag is, bekent Broos telefonisch vanuit Madrid, of het wel gaat lukken. Normaal gebruikt zijn evenementenbureau een aantal hoogwerkers om de hoogste rijen te vullen. Maar de directie van La Casa Encendida verbood dat omdat ze bang is dat de onderliggende constructie het niet houdt. Als alternatief liet Broos enkele medewerkers in een tuigje aan een kabel rond de toren zweven. ,,Maar dat werkt niet; probeer maar eens een glas te plaatsen terwijl je niet stil hangt. "

Op maandagmiddag lag het werk daarom noodgedwongen stil omdat een speciaal bureau moest berekenen hoeveel gewicht de vloer in de zaal kon dragen; ruim 50.000 glazen alleen al wegen zo'n 6.000 kilo. En als Broos en zijn mensen door mogen werken, is de vraag of ze het nog op tijd gaan redden. ,,We kunnen 500 glazen per uur stapelen en we moeten er nog 15.000", rekende hij op maandagmiddag rond het middaguur voor. ,,Maar goed, het is ook een poging."



Andere plekken

In opdracht van de Franse champagneproducent gaat Broos ook op andere plekken piramides van glazen bouwen, maar dan wel met aanzienlijk minder glazen. Volgende week gebeurt het onder meer op Ibiza, waar loungeclub en restaurant Xaxa van Wesley en Yolanthe Sneijder-Cabau wordt geopend.