Vijftal in zaak Yvon Pfaff staat terecht bij gerechtshof in Den Bosch

Geslaagd multicultureel festival op Bossche Helftheuvel kent volop afwisseling

3 september DEN BOSCH - Op het buitenterrein pal achter sociaal-cultureel centrum De Helftheuvel vond zondag een sfeervol multicultureel festival plaats. De organisatie was in handen van Soos Sranan/WSH, zanggroep Prisiri en Nos Baranka. Surinaamse, Antilliaanse en Caribische invloeden voerden de boventoon, maar er was bijvoorbeeld ook een 'typisch' Hollandse inbreng.