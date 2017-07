Voor 2 ton nieuwe sfeerverlichting in Bossche binnenstad

Joris Linssen komt voor Joris' Kerstboom terug in Den Bosch

12:23 DEN BOSCH - Het is onzeker wat in december en de komende jaarwisseling precies gebeurt als alternatief voor het Bosch Winterparadijs dat de afgelopen jaren op de Bossche Parade is gehouden. Het is nog niet duidelijk of een inmiddels aangevraagde vergunning voor een ijsbaan op de Parade wordt verleend. Maar zeker is dat de KRO/NCRV traditiegetrouw presentator Joris Linssen naar Den Bosch laat komen voor tv-opnamen voor Joris Kerstboom.