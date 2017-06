Waarom juf Hanneke uit Den Bosch actie voert

DEN BOSCH - Samen met tienduizenden collega's gaat de Bossche leerkracht Hanneke Kluten (33) op dinsdag 27 juni actie voeren. De schooldeur gaat 's ochtends één uur later open en er is een actiebijeenkomst in Den Haag.

Waar het allemaal om draait, maakte zij vrijdagmorgen duidelijk voor haar groep 6/7b van basisschool De Duizendpoot in Den Bosch. ,,Wie van jullie heeft het jeugdjournaal gezien?" Vingers gaan de lucht in en er volgt een korte terugblik op het item over de actiedag van de basisscholen. ,,Op onze school gaan we ook meedoen. Jullie ouders krijgen allemaal nog een brief over de staking. Met een uurtje minder les zijn jullie misschien een beetje de dupe. Maar als we als leraren geen actie voeren is er straks een tekort van 4000 leerkrachten en dan zijn nog veel meer kinderen de dupe."

Instemmend geknik in de klas. Een uurtje later naar school is in ieder geval voor de kinderen geen probleem. Maar directeur Walter Huijbregts heeft er nog een kluif aan. ,,We moeten eerst alle leerkrachten op school op een lijn krijgen. Dan moeten alle ouders ingelicht worden. Hoe we het precies gaan regelen, weten we nog niet."

Ontplofte

De actiebereidheid onder haar collega's, is volgens Hanneke Kluten groot. ,,Ik heb me meteen aangesloten bij de Facebook-groep van de initiatiefnemers van de actiegroep. Ik ontplofte zowat toen staatssecretaris Sander Dekker in de Kamer beweerde dat een leerkracht in het voortgezet onderwijs met een klas vol pubers het toch echt zwaarder heeft dan een collega op de basisschool."