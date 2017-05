‘War on drugs’ in Brabant verstopt rechtspraak

Marieke Koek, de president van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, maakt zich zorgen. Zij laat Brandpunt weten dat de geïntensiveerde aanpak van de politie leidt tot een bijzonder type zaak. ,,Groter dan gebruikelijk, met als gevolg langdurige zittingen.” Collega-strafrechter Astrid de Weert is het met haar eens. ,,Waar ik me zorgen over maak, is dat ik niet meer de vereiste kwaliteit kan leveren die ik wil bieden.” En ook rechter-commissaris Kees van der Weide deelt zijn zorgen. ,,De rechtbank is niet een bus in Nairobi met ‘always room for one more’. Er komt een einde aan dat het ten koste gaat van de kwaliteit.”