Wietkwekerij in woonzorgcentrum in Den Bosch gevonden: bewoner (58) gearresteerd en veroordeeld

Kinderen leren dribbelen, passen en schieten tijdens basketbalclinic op Bossche Taxandriaplein

26 juli DEN BOSCH - ,,Als je ooit zo groot en sterk wordt als ik, kun je dit ook", zegt New Heroes-speler Nick Oudendag (30). Hij gooit een bal over het hele veld in de handen bij een teamgenoot. De oh's en ah's klinken over het plein.