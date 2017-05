Europol vreest maandag nieuwe wereldwijde cyberaanval

Facebook neemt 3.000 mensen aan om videomoorden te stoppen

3 mei Het live uitzenden van geweld en moord via Facebook wordt aangepakt met het aannemen van 3.000 extra mensen. Dat maakte Facebook-topman Mark Zuckerberg vandaag bekend via zijn eigen pagina. Hij reageert daarmee op de gewelddadige video's van de afgelopen paar weken. Een man in het Amerikaanse Cleveland zond afgelopen maand via een videostream de moord op een voorbijganger live uit.