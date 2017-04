Nieuwe Google Translate snapt oer-Hollandse zinnen nog steeds niet goed

Vertaalprogramma Google Translate wordt gebruikt door meer dan een miljard mensen, maar stond tot voor kort ook bekend om de soms hilarische en houterige vertaling van Nederlandse zinnen. Moederbedrijf Google zegt dat dit verleden tijd is nu de nieuwste versie van het programma sinds vanmiddag uit is. Is dat zo?

Quote De vertaling van sommige zinnen is zelfs onzinniger geworden Michele Hutchison, vertaalster en redactrice In een blogpost legt de technologiegigant uit dat de nieuwe Google Translate gebruik maakt van Machine Learning, een techniek waardoor de computer zelfstandig beter leert vertalen door een zeer grote hoeveelheid menselijke vertalingen te bestuderen. Google introduceerde deze techniek in september 2016 en zei toen dat het gebruik zorgde voor een significante vermindering van vertaalfouten.



De nieuwe Google Translate lijkt goed te werken, als we kijken naar een voorbeeldtekst van Google. De oude vertaler maakte van de Engelse zin 'The next time you use Google Translate, you might notice that the translation is more accurate and easier to understand' het volgende: 'De volgende keer dat u gebruik maken van Google Translate, merk je dat de vertaling is nauwkeuriger en gemakkelijker te begrijpen'.



Als je deze zin door de nieuwe vertaler haalt, dan wordt hij iets begrijpelijker: 'De volgende keer dat u Google Translate gebruikt, kunt u merken dat de vertaling nauwkeuriger en makkelijker is om te begrijpen'.

Oer-Hollandse zinnen

Maar geldt dit ook voor de volgende lijst van tien oer-Hollandse zinnen, opgesteld door het Instituut voor de Nederlandse Taal, waarvan het sowieso lastig is om de betekenis uit te leggen aan vrienden en kennissen die geen Nederlands spreken? De oude Google Translate doet het oké, maar komt er in de helft van de gevallen niet uit:

1. Wordt het toch nog gezellig - It is still nice



2. Elk nadeel heeft zijn voordeel - Every disadvantage has it's advantage



3. En dan is er koffie - And then there's coffee



4. Eten moet je toch - You have to eat



5. Het moet wel leuk blijven - It should be fun

6. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg - Just do, you crazy enough



7. Dan verkoop je toch gewoon de boot - Then sell your boat just yet



8. Foutje! Bedankt - Mistake! thanks



9. Ze zei meneer tegen me - She said to me sir



10. Mijn opa is er honderd mee geworden - My grandfather has become a hundred note

De nieuwe Google Translate doet het zo:

1. Is it still cozy?

2. Each disadvantage has an advantage.

3. And then there's coffee.

4. Food needs you anyway

5. It should be nice

6. Just do it, you'll be mad enough

7. Then you just sell the boat

8. Mistake! Thank you

9. She said Mr. to me

10. My grandfather has become one hundred

Onzinniger

Volgens vertaalster en redactrice Michele Hutchison is de vertaling er niet veel beter op geworden. ,,De vertaling van sommige zinnen is zelfs onzinniger. Er is vooruitgang te zien in grammatica en zinsbouw, maar niet in het begrijpen van de inhoud en de lading van de zin.''



Katinka Zeven, universitair docente Engels aan de Universiteit Leiden, beaamt dit. ,,Het probleem met deze zinnen is dat ze sterk taaleigen zijn, en zich dus absoluut niet lenen voor een bijna woordelijke vertaling. Google Translate kan blijkbaar nog niet goed omgaan met uitdrukkingen, vooral wanneer die meestal in een bepaalde context worden gebezigd'', aldus Zeven.

Volgens Rachid Finge, communicatiemanager bij Google, zit de impact van de nieuwe Translate meer in langere zinnen en teksten. ,,Dan moet je denken aan vertaalde nieuwsartikelen of mails'', zegt hij.

Meest gangbare vertaling

Quote Onze nieuwe Google Translate leert zoals een kind een taal leert. Die praat in principe gewoon zijn ouders na Rachid Finge, communicatiemanager Google Hutchison geeft toe dat ze Google Translate wel eens gebruikt om losse woorden op te zoeken. ,,Dat doe ik om erachter te komen wat de meest gangbare vertaling is. Maar als literair vertaler is dat niet genoeg, je moet ook ervaren hoe de taal gebruikt wordt in het dagelijks leven.''



,,Bij het vertalen van een zin in een roman kijk ik daarom altijd naar wat de bedoeling van de schrijver was. Het gevoel dat ik bij de zin krijg, het ritme en de woordkeus laat ik altijd meewegen. Wat dat betreft zit er volgens mij altijd een menselijk element in een goede vertaling.''

Het mooie van de nieuwe Google Translate is daarom volgens Finge dat het op den duur kan leren om de vertalingen die Hutchison online zet op te zoeken en te koppelen aan zinnen. ,,Onze nieuwe Google Translate leert zoals een kind een taal leert. Die praat in principe gewoon zijn ouders na. Dat lijkt in het begin nergens op, maar na een jaar of twee gaat dat al een stuk beter. Stel dat je nu dus een vertaling tegenkomt die onjuist is, kan het best dat dit over een maand al is verholpen.''