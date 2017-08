Wereldwijde storing treft Facebook en Instagram

FHM onder vuur na ongevraagd plaatsen Tinderfoto's 'mooiste Vlaamse meisjes'

23 augustus Een aantal Vlaamse vrouwen is op z'n zachtst gezegd not amused vanwege een publicatie van mannensite FHM. Die plaatste hun Tinderfoto's ongevraagd in een reeks met 'mooiste Vlaamse meisjes'.