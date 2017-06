Bewoners Beljaartlaan niet blij met komst vv Dongen

,,Ik woonde bij sportpark De Biezen en ben daar vertrokken vanwege de feestjes bij vv Dongen. Ik woon nu lekker rustig aan een zijstraat van de Beljaartlaan en nou verhuizen ze daar naartoe. Zit ik wéér met overlast in het weekend en doordeweeks!”

Het was slechts een van de bezwaren die donderdagavond in het Dongense gemeentehuis te horen waren over de herlocatie van vv Dongen naar de Beljaartlaan. De wijk, die nog niet voor de helft is afgebouwd, zit niet op de voetbalclub te wachten. Zoveel is wel duidelijk.

Presentatie

Zo’n 150 mensen waren naar de Hoge Ham 62 gekomen, waar de plannen voor de nieuwe locatie van de voetbalclub aan de inwoners werden gepresenteerd. Dinsdag hadden de leden van vv Dongen zich uitgesproken voor de locatie Beljaartlaan. Woensdag was de gemeenteraad hierover geïnformeerd en donderdagavond waren de betrokken bewoners van de wijken De Beljaart, De Biezen en Hoge Akker, en de straten Kloostersticht en Lage Ham aan de beurt.

Tijdens de presentatie van de plannen door vv Dongen-voorzitter Angela Jansens, projectontwikkelaar PvH Vastgoed uit Ulvenhout en wethouder Piet Panis, is het stil in de zaal. De voetbalclub gaat er aan de Beljaartlaan flink op vooruit: zes velden (waarvan vier kunstgras) in plaats van de huidige vier (één kunstgras), 150 parkeerplaatsen, ofwel ‘drie keer zo veel als nu’, een prachtige tribune, een kantine gescheiden van de kleedkamers, met geluidswallen tegen de overlast van geparkeerd blik en geluid. En niet te ver van de bewoonde wereld, want, zegt Jansens: ,,Voor ons was de locatie doorslaggevend. Wij vinden het belangrijk dat we aan de rand van het dorp zitten en niet weggestopt op een of ander industrieterrein, want dat is vooral voor onze jongere spelers onveilig.”

Genegeerd

Maar de Beljaartbewoners voelen zich genegeerd. ,,150 leden van vv Dongen hebben zich uitgesproken voor de Beljaartlaan, en aan ons wordt niks gevraagd’’, wordt de gemeente verweten. ,,De tegeltjes van de kleedkamer zijn al uitgezocht’’, klinkt het schamper van een andere toehoorder. ,,Het is allemaal al besloten, wij hebben er niets over te zeggen”, moppert een derde.

Wethouder Piet Panis verzekert hen dat dit slechts een eerste stap is, dat er nog niets besloten is, dat de gemeenteraad zich nog moet uitspreken en dat de zes komende maanden, in het kader van burgerparticipatie, het gesprek met de burgers nog wordt aangegaan. Maar het gaat er niet in bij de Beljaartbewoners.