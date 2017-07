Dongen, OJC en Blauw Geel treffen extra beloftenteam in derde divisie

Dongen is een culinair evenement rijker: Proef Dongen

30 juni DONGEN - Dongen is sinds vrijdag een evenement rijker: Proef Dongen, een culinaire zomerborrel in park Vredeoord. ,,De stichting Proef Dongen heeft heel goed aangevoeld waar we in Dongen behoefte aan hebben", aldus burgemeester Marina Starmans.