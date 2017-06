Dongense (77) moet na 46 jaar haar woning uit: 'Dit huisje is mijn leven'

DONGEN - Drie, vijftig jaar oude, woonblokken in Dongen worden gesloopt. Tot groot verdriet van sommige bewoners. Zoals de 77-jarige Ilse die er al 46 jaar woont. ,,Dit huisje is mijn leven.''

,,Heel goed toch dat ze dit platgooien. Hadden ze al veel eerder moeten doen. Het ziet er toch niet uit. En ze stoppen er ook alles in hè. Ik heb er niks tegen hoor, maar al die buitenlanders.'' De al wat oudere vrouw die haar hondje uitlaat kijkt met enig misprijzen naar de drie huizenblokken waar ze voorbij loopt. Het zijn de al vijftig jaar oude maisonettewoningen aan de Trappistenstraat in Dongen. Drie weinig aansprekende blokken, die nog het meest doen denken aan de grauwe woningbouw in het voormalige oostblok.

Eigenaar en woningcorporatie Casade besloot afgelopen week dat de 45 huizen, gebouwd in 1966, hun beste tijd hebben gehad. Eind volgend jaar wordt de boel platgegooid om plaats te maken voor zestig tot zeventig nieuwe appartementen.

Dat nieuws is veel bewoners rauw op het dak gevallen. Want ook al ogen de huizen van de buitenkant niet echt uitnodigend, achter de voordeur heeft menigeen er zijn eigen paleisje van gemaakt.

Zoals Ilse Stok, de 77-jarige geboren Indonesische, die al ruim de helft van haar leven in de Trappistenstraat woont. In 1971 streek ze er als gescheiden vrouw neer. Ze kijkt bedroefd. ,,Ach meneer, dit huisje is mijn leven. Mijn kinderen, ik heb er elf, zijn hier opgegroeid. Hier voel ik mij thuis. Ik wil helemaal niet weg.''

Ze moest huilen toen ze deze week het nieuws las in de brief die de corporatie haar had gestuurd. ,,Weet u, hier liggen niet alleen mijn herinneringen, het is gewoon een fijn huis. Kijkt u maar.''

Trots laat ze de hal zien met aan de muur een grote familiefoto. Maar ook de nog als nieuw ogende keuken ('die heeft mijn schoonzoon gemaakt') en de immense tuin achter haar woning. Zuchtend: ,,Waar krijg je dit nog voor 575 euro huur per maand?''

Dochter Brenda die ook in het dorp woont en even poolshoogte komt nemen, schudt haar hoofd. ,,Zo zonde dat ze mensen op hun oude leeftijd nog laten verhuizen. Maar ja, wat kun je er aan doen?''

Om het leed te verzachten, heeft de woningbouwvereniging de bewoners beloofd dat ze voorrang krijgen bij het toewijzen van een andere woning. Bovendien krijgen ze een eenmalige verhuiskostenvergoeding van 5.892 euro. Daarnaast stelt Cascade een vergoeding in het vooruitzicht voor zelf aangebrachte zaken. Wie zelf een keuken heeft laten inbouwen krijgt 1.036 euro, voor een zelf ingerichte badkamer 1.150 euro en wie tegels heeft gelegd krijgt daar 29 euro per vierkante meter voor terug.

Voor Ilse is het allemaal maar een schrale troost. ,,Je mag best weten dat ik er 's nachts niet van slaap. Waar kom ik straks terecht? Ik wil in ieder geval niet in een flat. Zo'n lift, daar kan ik echt niet tegen hoor.''