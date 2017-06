Oud-Dongenaar Steenkamp neemt als ridder afscheid van West Maas en Waal

Subsidie van 1,3 miljoen voor 10 projecten zonne-energie in regio Tilburg

6 juni TILBURG/GOIRLE - In totaal tien projecten in onder meer Goirle, Tilburg en Dongen hebben subsidie gekregen voor het produceren van zonne-energie. Onder meer op het gemeentehuis van Goirle worden enkele honderden panelen gelegd. Ook op gemeentelijke gebouwen in Dongen en Waalwijk wordt in de toekomst duurzame energie geproduceerd.