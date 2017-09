Politie verzweeg arrestatie beeldendieven uit Dongen, beelden in stukken

DONGEN - In de schuur van de Dongense man (42) en vrouw (39) die verdacht worden van diefstal en/of heling van zes beelden in de regio, heeft de politie ook nog twee gestolen fietsen aangetroffen. Die worden aan de aanklacht tegen beide Dongenaren toegevoegd. Naar nu blijkt is het duo al weken geleden aangehouden.

,,Wij wisten niet of we met de aanhouding van deze twee verdachten de beeldendiefstallen hadden opgelost of dat er wellicht nog meer daders waren. We wilden in ieder geval geen slapende honden wakker maken", legt de politiewoordvoerder uit. Maar op het moment dat de Dongenaren op 2 augustus werden opgepakt, kwam er ook een eind aan de beeldendiefstallen.

Lees ook Al 10 standbeelden van hun sokkel geslepen, mogelijk bende actief Lees meer

De zes beelden, die de Dongenaren zouden hebben gestolen, zijn niet alleen in de schuur bij hun huis aangetroffen, maar ook op een tweede locatie. Welke locatie dat is, wil de politie niet zeggen. ,,Dat is daderinformatie en we hebben het onderzoek nog niet helemaal afgerond", laat een woordvoerder weten.

Evenmin kan de woordvoerder zeggen welke beelden nu precies zijn teruggevonden. ,,We hebben nog niet alles teruggevonden en dat wát we gevonden hebben, is ook vaak niet meer heel. Het zijn los-vaste stukken van bronzen beelden."

Fietsen

De twee gestolen fietsen beschouwt de politie als 'bijvangst'. ,,Onderzoek leidde ons naar de Dongenaren. Op het moment dat we de beelden in hun schuur vonden, zag een van onze mensen de twee fietsen staan. Hij was zo slim om dat toch maar even na te trekken. Ze bleken inderdaad gestolen te zijn."