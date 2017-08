Resten van MDMA-lab gedumpt in Dongen en Kaatsheuvel

Link met Kaatsheuvel

Later op de dag werd er ook in Kaatsheuvel een drugsdumping aangetroffen van een MDMA-lab. In een sloot langs de Veldstraat werd soortgelijk afval gevonden als in Dongen. Wel liet de politie weten dat hier meer chemicaliën lagen. Of de dumpingen iets met elkaar te maken hebben, is nog onduidelijk. Wel werden er onlangs in Waalwijk en Dussen ook afvalresten gevonden van MDMA-laboratoria.