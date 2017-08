Tweetal uit Dongen dat standbeelden stal in regio aangehouden

Resten van MDMA-lab gedumpt in Dongen en Kaatsheuvel

28 augustus DONGEN/KAATSHEUVEL - Aan de Ruiterbaan in Dongen zijn maandag resten gevonden van een MDMA-lab. Het drugsafval werd gedumpt in een sloot. Later in de middag werd een soortgelijke dumping gevonden in Kaatsheuvel.