Uitgekotste advocaat Bart V. uit Dongen heeft al jaren foute vrienden: 'Dit is een ramp voor de advocatuur'

Al jaren wordt de dinsdag gearresteerde advocaat Bart V. (43) uitgespuugd door collega's in West-Brabant. Maar dat hij nu zou zijn overgestapt naar de 'overkant', naar de criminelen die hij zelf verdedigde, daar schrikken zelfs geharde strafspecialisten van. De politie verdenkt V. van wapen- en drugshandel, samen met een vader en zoon uit Sint Willebrord.

Wielerdorp

In dat bekende wielerdorp zijn de reacties verbaasd. Mensen die het lokale criminele circuit op hun duimpje kennen, zeggen dat de Dongense advocaat al zeker anderhalf jaar vaste gast was in Sint Willebrord, meestal in gezelschap van lokale criminelen met wie hij amicaal omging: ,,Jongens uit een soort netwerk waarin ze van alles verhandelden. Misschien heeft hij daar aan meegedaan.''

V. werd dinsdagavond in Amsterdam op straat aangehouden door agenten. Tegelijkertijd rekende in Sint Willebrord een speciaal arrestatieteam Arie van D. (70) in zijn bungalow in. Toen zoon Dennis (30) even later thuis kwam, pakten agenten ook hem op.

Foute man

De recherche verrichtte op dat moment een paar honderd meter verderop ook huiszoeking op een tweede adres, bevestigt politiewoordvoerder Dik Advocaat. Hij zegt dat die woning alleen is doorzocht. De bewoner is niet aangehouden. Dit voormalige lid van motorclub No Surrender is een bekende in het criminele wereldje en uitgerekend de 'foute man' met wie Bart V. volgens zegslieden vaak optrok. ,,Ze hadden het goed naar hun zin, reden tevreden door het dorp en gingen lekker eten en drinken. Dan spraken ze gewoon hardop over illegale handeltjes. Niet eens in codes. Geen wonder dat het fout loopt.''

Bij het oud-motorclublid was het volgens zegslieden de afgelopen jaren sowieso een komen en gaan van 'bekenden', onder wie veroordeelde wapenhandelaren, drugsproducenten, kopstukken van No Surrender en drugsdealers.

Wapens en drugs

Twaalf rechercheurs onderzoeken de zaak. Morgen verschijnen de drie verdachten voor de rechter-commissaris. In sommige media wordt gesuggereerd dat het om een enorme wapen- en drugszaak gaat, maar in Sint Willebrord kunnen ze zich dat amper voorstellen. ,,Daar hebben deze mensen de capaciteit niet voor. Veel van die jongens zijn zelf drugsverslaafden.''

Drugsgebruik is volgens advocaten mogelijk een van de redenen dat het bergafwaarts is gegaan met hun omstreden collega. Bart V. is na klachten al minstens twaalf keer berispt of (tijdelijk) geschorst door de Raad van Discipline. Volgens cliënten leverde hij wanprestaties. Hij vergat bijvoorbeeld belangrijke processtukken naar het Hof te sturen waardoor een cliënt een alimentatiezaak verloor. In een ander proces verzweeg hij dat hij een relatie had met zijn cliënte, een doodzonde in het vak.

Ramp voor advocatuur

Collega's noemden V. in deze krant eerder 'oncollegiaal en onfatsoenlijk, een ramp voor zijn cliënten en de branche': ,,Het wordt tijd dat hij opdondert.'' Een advocaat vertelde dat hij in het huis van bewaring op bezoek ging bij een cliënt en daar tot zijn verbazing V. trof, die de klant van hem wilde afpikken. Het vermeende drugsgebruik is door de aanhouding weer onderwerp van gesprek. ,,Toen een cliënt van mij een keer bij V. op kantoor kwam, was daar net de dealer'', zegt een advocaat, die anoniem wil blijven. V. ontkende destijds en noemde de Bredase advocatuur een slangenkuil en wespennest. Nu wordt hij zelf verdedigd door een advocaat, die gisteren overigens niet bereikbaar was.