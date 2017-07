VIDEO: Carlijn uit Dongen ontwikkelt belonend verkeerslicht: ,We willen fietsers uit hun dagelijkse routine halen'

DONGEN/ROTTERDAM - Wat begon als een schoolopdracht voor haar opleiding Advertising aan de Willem de Kooning Academy in Rotterdam, is uitgelopen tot een bewustmakend succes. De 22-jarige Carlijn Bijlsma uit Dongen ontwikkelde samen met een medestudent het project 'Play Attention'; een verkeerslicht dat muziek afspeelt tijdens het wachten.

,,We willen fietsers uit hun dagelijkse routine halen, want iedere dag rijden mensen op de fiets dezelfde route en vergeten ze makkelijker wat er om hun heen gebeurt", legt Carlijn uit. ,,Door de muziek halen we mensen uit die routine, belonen we ze voor het wachten en geven we een bewustmakende boodschap mee."

De muziek die er wordt afgespeeld komt van de Spotify-playslist van Tommy-Boy Kulkens. Een dertienjarige Rotterdammer die werd geschept door een auto terwijl hij diezelfde playlist tijdens het fietsen aan het samenstellen was. Carlijn: ,, Om toegang te krijgen tot zijn playlist, moesten we toestemming vragen van de vader van Tommy-Boy. Dat was voor mij het moeilijkste van het project, maar hij nam het goed op."

Samen met de gemeente Rotterdam en de vader van de overleden Tommy-Boy kreeg het project steeds meer vorm. Afgelopen dinsdag is het verkeerslicht in gebruik genomen op de kruising Coolsingel-Meent. Bijzonder is dat het verkeerslicht elke twee maanden verhuist naar een ander Rotterdams kruispunt.