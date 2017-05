160.000 koeien hoeven toch niet naar de slacht

Smartphone-trend iPhone-verkoop daalt: begin van het einde?

3 mei Apple verkoopt minder iPhones dan verwacht. Het aantal verkochte telefoons daalde naar 50,8 miljoen in het eerste kwartaal, terwijl in diezelfde periode vorig jaar nog 51,2 miljoen smartphones werden verkocht. Het zou volgens het techbedrijf komen doordat klanten wachten op de nieuwe versie, die in het najaar uitkomt. Klopt dit, of is de iPhone binnenkort achterhaald?