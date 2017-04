Aandeelhouders voelen Unilever aan de tand

Sanoma lijdt verlies door SBS-deal

9:44 Mediaconcern Sanoma is in het eerste kwartaal in de rode cijfers gedoken door de verkoop van de Nederlandse SBS-televisiezenders aan Talpa. Daardoor moest het moederbedrijf van onder meer de Nederlandse tijdschriften Libelle en Donald Duck en nieuwssite nu.nl een flinke afschrijving in de boeken zetten.