'Ahold niet transparant over patenten in Zwitserland'

Voor 50 euro aan bitcoins had je nu miljonair kunnen zijn

15 mei De koers van de bitcoin blijft maar stijgen. Kostte één bitcoin in 2010 nog 0,09 dollar, vandaag is dat maar liefst 1.762,76 dollar. Een stijging van ongeveer 20.000 procent. Mocht je destijds 50 euro in de munt geïnvesteerd hebben, dan was je nu miljonair geweest.